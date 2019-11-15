Земельные торги в электронном виде проходят только в ЗКО

Данная автоматизация позволила обеспечить прозрачность, доступность информации и исключить контакт с заявителем при проведении аукционов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 14 ноября в региональной службе коммуникации в ходе брифинга заместитель руководителя управления земельных отношений ЗКО Жуматай Ашикпаев рассказал, что в рамках программы "Цифровой Казахстан" в прошлом году был создан и функционирует электронный портал www.zem.kz. - На портале по всем 12 районам и по городу Уральск размещены схемы свободных земельных участков, планируемых для пре