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Социум

Земельные торги в электронном виде проходят только в ЗКО

Данная автоматизация позволила обеспечить прозрачность, доступность информации и исключить контакт с заявителем при проведении аукционов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 14 ноября в региональной службе коммуникации в ходе брифинга заместитель руководителя управления земельных отношений ЗКО Жуматай Ашикпаев рассказал, что в рамках программы "Цифровой Казахстан" в прошлом году был создан и функционирует электронный портал www.zem.kz. - На портале по всем 12 районам и по городу Уральск размещены схемы свободных земельных участков, планируемых для пре
Кристина Кобина
Земельные торги в электронном виде проходят только в ЗКО
Данная автоматизация позволила обеспечить прозрачность, доступность информации и исключить контакт с заявителем при проведении аукционов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" 14 ноября в региональной службе коммуникации в ходе брифинга заместитель руководителя управления земельных отношений ЗКО Жуматай Ашикпаев рассказал, что в  рамках программы "Цифровой Казахстан" в прошлом году был создан и функционирует электронный портал www.zem.kz. - На портале по всем 12 районам и по городу Уральск размещены схемы свободных земельных участков, планируемых для предоставления, через конкурсы и аукционы, список очередности на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, реестр недобросовестных землепользователей и сведения о недобросовестных землепользователей, - отметил Жуматай Ашикпаев. Стоит отметить, что в октябре прошлого года для исключения коррупционных рисков было принято решение перевести аукцион в электронный формат. - С помощью данного портала наша область единственная по республике проводит земельные торги в электронном виде, - заявил Жуматай Ашикпаев. Впрочем, со слов заместителя руководителя управления земельных отношений ЗКО автоматизация данного процесса позволила обеспечить прозрачность, доступность информации, исключен контакт с заявителем тем самым максимально минимизированы риски коррупционной составляющей. - В этом году электронные аукционы проведены были в Акжайыкском, Бурлинском, Жангалинском, Жанибекском, Казаталовском, Каратобинском, Таскалинском, Теректинском, Шынгырлауском, районе Байтерек и в городе Уральск, - пояснил Жуматай Ашикпаев. К слову, с начала года электронный портал www.zem.kz. посетили и воспользовались информацией свыше 36 тысяч граждан, также было зарегистрировано 980 физических и юридических лиц. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
торги

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