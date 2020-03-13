а следующий день, 12 марта,

заместитель акима района Байтерек Мурат Залмуханов сам вынес на повестку дня аннулирование результатов конкурса для лота.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Из публикации поста Бакытжана Базарбека стало известно, что 11 марта, согласно итогам конкурса по предоставлению земельных участков в аренду для сельскохозяйственного производства и ведения КХ в районе Байтерек по лоту №5 (Янайкинский с/о – 649,5 га) победителем признано КХ «Дүйсен», возглавляет его Тлек Залмуканов. При этом он приходится родным братом заместителю акима района Байтерек и председателю районной земельной комиссии Мурату Залмуканову. Учитывая тот факт, что организатор конкурса - районная земельная комиссия, то победитель по лоту является родным братом организатора конкурса. - Как заместитель акима района Байтерек и по-совместительству председатель земельной комиссии допустил конфликт интересов и участие родного брата в этом конкурсе и почему акимат района не учёл требования закона? - задался вопросом член республиканской мониторинговой группы. НСегодня, 13 марта, заместитель руководителя антикоррупционной службы ЗКО Нурдаулет Самет отметил, что данный конфликт интересов между заместителем акима района и его братом является нарушением. - Полагаем, что в данном случаем аким района Байтерек должен был принять меры, при незамедлительном уведомлении самого заместителя акима этого района. Он должен знать, что его брат участвует в конкурсе по предоставлению участка, - пояснил Нурдаулет Самет. После чего дополнил, что в настоящее время антикоррупционной службой инициирована проверка по данному делу. - Они документально нам предоставили все сведения. Кроме того, мы ждем обращений по данному делу, которые будут направлены в департамент по делам госслужбы для возбуждения дисциплинарного производства в отношении заместителя акима района, - заверил Нурдаулет Самет. Стоит отметить, что ещё одно нарушение в части земельных отношений было выявлено в Шынгырлауском районе. - В Акшатском сельском округе Шынгырлауского района Западно-Казахстанской области провели конкурс на предоставление земель сельскохозяйственного назначения во временное пользование. Одним из победителей конкурса оказался сам член районной земельной комиссии Кусмагамбетов (организатор конкурса), который по результатам конкурса объявлен победителем лота площадью в 1160 га. Мы установили, что он не голосовал при рассмотрении того земельного участка, на который подал заявку. Тут исключается вопрос конфликта интересов, - отметил Нурдаулет Самет.