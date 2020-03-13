- По поручению главы региона 12 марта мы провели мониторинг гипер-, супермаркетов, крупных торговых точек касательно цен и обеспеченности продуктами питания. Из 32 распространенных наименований продуктов питания 23 мы производим сами. В стабилизационном фонде есть более 1000 тонн картофеля, более 60 тонн лука, 147 тонн моркови, 226 тонн сахара, - сообщил Амангали Бердалин. С 14 марта во всех районных центрах и в Актобе решено проводить сельскохозяйственные ярмарки, где будут продавать продукты питания по ценам на 10-15% ниже рыночных. Между тем в торговых точках люди продолжат покупать мешками муку, сахар, крупы. Жители боятся скачка цен. Первым подняло цены на свою продукцию актюбинское предприятие по выпуску молочных продуктов. Цены производителя поднялись на 5-80 тенге. Молоко пакетированное жирностью 2,5 % стоит 250 тенге вместо 245 тенге, пачка творога 390 тенге вместо 310 тенге, подорожали кисломолочные продукты.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.