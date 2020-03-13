Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил о третьем случае коронавируса в Казахстане, передает Tengrinews.kz. Борьба с коронавирусом: в Казахстане нарушивших домашний карантин будут штрафовать Иллюстративное фото из архива "МГ" - Поступила информация о положительном тесте еще одного пациента, прибывшего из Милана 12 марта в Нур-Султан. Это женщина, - сообщил Елжан Биртанов. Он пояснил, что самолет с коронавирусной больной прибыл в Москвы. - Граждан Казахстана – 37, России – 42, других государств - 11. В данном случае, поскольку по прибытии было установлено, что данная пассажирка прибыла из Италии, то в соответствии с постановлением, которое действует, она сразу же была помещена на карантин. И уже в рамках обследования на карантине, мы получили такие результаты, - добавил министр. 13 марта в Алматы у двоих граждан Казахстана (мужчина 1974 года рождения и женщина 1984 года рождения), прибывших из Германии, выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию. Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар. Клинические симптомы заболевания у лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию отсутствуют. Первый зараженный коронавирусом казахстанец прибыл в Казахстан из Германии 9 марта. 73 пассажира, летевшие вместе с ним, будут найдены и помещены на карантин. Второй зараженный прибыл 12 марта. 12 человек, которые были вместе с ним, включая экипаж, сразу же помещены на карантин в инфекционный стационар в Алматы. В случае возникновения вопросов рекомендуется звонить в колл-центр по номеру 1406. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.