Иллюстративное фото из архива "МГ"Особо тяжело переносят инфекцию дети и пожилые люди, для этих возрастных групп очень опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания. Дети болеют более тяжело в связи с тем, что их иммунная система еще не встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей, также, как и для людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине ослабленной иммунной системы.- Дети - Люди старше 60 лет - Люди с хроническими заболеваниями легких (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких) - Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы (врожденные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность) - Беременные женщины - Медицинские работники - Работники общественного транспорта, предприятий общественного питания.Инфекция передается от больного человека здоровому через мельчайшие капельки слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля разговора. Возможна и контактная передача.В зависимости от конкретного вида возбудителя симптомы могут значительно различаться, как по степени выраженности, так и по вариантам сочетания. - Повышение температуры - Озноб, общее недомогание, слабость головная боль, боли в мышцах - Снижение аппетита, возможны тошнота и рвота - Конъюнктивит (возможно) - Понос (возможно) В среднем, болезнь длится около 5 дней. Если температура держится дольше, возможно, возникли осложнения.- Пневмония - Энцефалит, менингит - Осложнения беременности, развитие патологии плода - Обострение хронических заболеваний - Лечение заболевания проводится под контролем врача, который только после осмотра пациента назначает схему лечения и дает другие рекомендации. Заболевший должен соблюдать постельный режим, полноценно питаться и пить больше жидкости.Принимать антибиотики в первые дни заболевания — большая ошибка. Антибиотики не способны справиться с вирусом, кроме того, они неблагоприятно влияют на нормальную микрофлору. Антибиотики назначает только врач, только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции. Принимать антибактериальные препараты в качестве профилактики развития осложнений- опасно и бесполезно. Заболевший человек должен оставаться дома и не создавать угрозу заражения окружающих.- Часто и тщательно мойте руки - Избегайте контактов с кашляющими людьми - Придерживайтесь здорового образа жизни (сон, здоровая пища, физическая активность) - Пейте больше жидкости - Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь - Реже бывайте в людных местах - Используйте маску, когда находитесь в транспорте или в людных местах - Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах - Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками.