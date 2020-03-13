объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 13 марта в акимате Уральска состоялось совещание с участием акима города Абата Шыныбекова, санитарных врачей и предпринимателей. Главной темой совещания стало предотвращение коронавируса на территории города. – Всемирная организация здравоохраненияВчера вышло постановление главного санитарного врача Жандарбека Бекшина об усилении мер. Для защиты жизни и здоровья населения местные исполнительные органы с 13 марта должны обеспечить запрет на проведение массовых мероприятий, праздничных концертов, культурных, спортивных мероприятий, конференций, семинаров, выставок, а также закрытие всех кинотеатров, детских игровых площадок при ТРЦ. Наши специалисты уже разослали всем предпринимателям письма, - рассказала заместитель руководителя управленияРоза Хасенова. Теперь предприниматели должны обеспечить в своих организациях влажную уборку дважды в день с использованием специальных дезинфицирующих средств. В этот список входят торгово-развлекательные центры, рынки, объекты религиозного значения, коммунальные хозяйства, объекты пищевой промышленности, вокзалы, аэропорт, гостиницы, организации здравоохранения, аптеки, образовательные центры. – В общественном транспорте после каждого рейса должна проводиться обработка с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Предприниматели должны обеспечить своих сотрудников всем необходимым для проведения уборок, на столах должны быть антисептики, проводить регулярное проветривание помещений. Если вы не будете соблюдать эти правила, то мы будем вынуждены просить акима города принять соответствующие меры, - заявила Роза Хасенова. Собравшиеся предприниматели отметили, что в аптеках отсутствуют антисептики и медицинские маски. – Вот вы говорите, что мы должны обеспечить свои предприятия дезрастворами и антисептиками. А где их взять-то? В аптеках нет ни антисептиков, ни масок. Где взять хлор? Не станут ли завышать цены на них?- возмутились бизнесмены. Роза Хасенова заявила, что проверка обеспеченности аптек не входит в их полномочия, однако все же обещала, что возьмет этот вопрос на контроль.