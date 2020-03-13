Два случая заражения коронавирусом зарегистрировали
в Казахстане. И хотя Всемирная организация здравоохранения не рекомендует носить медицинские маски здоровым людям, дефицит их ощущается в аптеках страны. Врачи советуют пользоваться ею:
- тем, кто находится на карантине;
- тем, кто контактирует с больными;
- тем, у кого есть признаки респираторного заболевания, особенно кашель;
- для безопасности в общественных местах.
Informburo.kz подготовил инструкцию, как сшить медицинскую маску дома.
Есть много способов изготовления масок в домашних условиях. Мы выбрали два самых простых варианта. Во-первых: затраты минимальные. Во-вторых: не нужна швейная машинка, достаточно минимальных навыков шитья.
Предлагаем два вида масок:
- из марли и бинта – одноразовая;
- из хлопка – многоразовая.
Как сшить дома марлевую маску
Вам понадобится:
Шаг 1
- марля (можно бинт);
- нитка с иголкой;
- ножницы;
- вата (при желании).
Вырезать из марли четыре отрезка размером 15х25 сантиметров.
Четыре отрезка
Шаг 2
Вырезать из марли четыре полоски размером 5x30 сантиметров.
Шаг 3
Пригладить края отрезков к центру при помощи утюга. Это будущие тесёмки для завязывания маски.
Приглаженные отрезки
Шаг 4
Собираем маску. Для этого прямоугольные четыре отрезка разрезаем посередине. К двум из них прикладываем узкие ленты по углам. В центр складываем остальную длину тесёмок.
Собираем маску
Так выглядят собранные в центре тесёмки.
Собираем маску
Шаг 5
Сверху накладываем оставшиеся два слоя марли и прошиваем по периметру. Делать это нужно, начиная от середины. Там нужно оставить отверстие, чтобы в дальнейшем вывернуть наизнанку маску.
Прошиваем по периметру собранную маску
Шаг 6
Последний шаг – выворачиваем маску.
Последний шаг
Маска готова.
Конечный результат
Чтобы сделать больше слоёв марли в маске, надо вырезать столько прямоугольников, сколько вам будет достаточно. Длину тесёмок можно регулировать: их можно сделать короче или длиннее.
Так выглядит маска от коронавируса
Плюсы маски из марли:
- минимум затрат (метр марли в аптеке стоит 80 тенге, нитка с иголкой, ножницы есть у каждого дома);
- из метра марли можно сшить 5-6 масок;
- время, затраченное на изготовление одной маски, – 20 минут.
Минусы маски из марли:
- одноразовая (носить её можно два часа, потом нужно выбросить);
- маска тонкая (поэтому лучше заполнить маску обычной ватой)
Маску можно наполнить обычной ватой
Как сшить маску из ткани
Можно использовать ненужные, но чистые вещи (футболка, рубашка), постельное бельё. Мы использовали детскую пелёнку. Для этого не нужна швейная машинка.
Вам понадобится:
Шаг 1
- ткань хб (размер 50х30)
- резинка (40 сантиметров) – 45 тенге метр;
- иголка с ниткой;
- ножницы.
Набор для маски
Шаг 2
Складываем ткань пополам и прошиваем два конца. Расстояние от края 1 сантиметр.
Шаг 2
Шов
Шаг 3
Выворачиваем с изнанки на лицевую сторону. Шов размещаем посередине. Чтобы ткань легла ровно, можно прогладить её утюгом. Получается деталь по типу рукава.
Выворачиваем ткань на лицевую сторону
Шаг 4
Складываем рукав ещё раз пополам.
Складываем пополам деталь
И прошиваем рукав. Отступаем от края 1 сантиметр.
Прошиваем ещё раз
Шаг 5
Выворачиваем деталь так, чтобы шов вновь оказался внутри.
Выворачиваем ткань на лицевую сторону
Шаг 6
Продеваем по краям детали резинки. Каждая по 20 сантиметров.
Продеваем резинки
Шаг 7
Прошиваем края изделия там, где продеты резинки.
Прошиваем края
Шаг 8
Регулируем резинки, которые будут одеваться на уши.
Регулируем резинки
Так выглядит маска.
Так выглядит тканевая маска от коронавируса
Плюсы тканевой маски:
- многоразовая – её можно стирать, гладить и носить бесконечное количество раз;
- минимум затрат;
- плотная маска хорошо защищает.
