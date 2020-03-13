Уголовное дело находится на производстве следственных органов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО педофил полгода насиловал 6-летнюю девочку Иллюстративное фото с сайта www.rusimperia.info В июле 2019 года в редакцию "МГ" обратилась 59-летняя жительница Теректинского района, которая рассказала, что сожитель ее племянницы развращал 11-летнюю дочь последней. Тогда женщина рассказала, что ранее судимый, нигде не работающий мужчина сожительствовал с ее племянницей, а в течение длительного времени приставал к ребенку, под разными предлогами вывозил её из дома, совершал непристойные вещи, принуждал к анальному сексу, пальцами ковырял. Угрожал, что если она кому-нибудь об этом расскажет, то забьет их с матерью до смерти. Женщина возмущалась, что несмотря на ее заявление в полицию, злоумышленник находился на свободе, периодически звонил ей и требовал забрать заявление. Корреспонденты "МГ" направили официальный запрос в департамент полиции ЗКО, судя по которому 15 июля 2019 года действительно поступило заявление от жительницы области. Тогда подробности дела в полиции сообщать отказались, ссылаясь на требования статьи 201 УПК. Позже выяснилось, что полицейские начали досудебное расследование по части 4 статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста". – В отношении подозреваемого избрана мера пресечения "содержание под стражей". По уголовному делу проведен ряд следственно-оперативных мероприятий и экспертиз. На сегодняшний день уголовное дело находится в производстве. Уголовные правонарушения в отношении половой неприкосновенности малолетних и несовершеннолетних разглашению не подлежат, - пояснили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.      