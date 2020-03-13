Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель руководителя антикоррупционной службы ЗКО Нурдаулет Самет, им стали известны факты, что на баланс мобильного телефона заместителя руководителя управления образования ЗКО Нурлана Габдушева поступили пять тысяч тенге, а руководителя управления образования ЗКО Айымгуль Тржановой - две тысячи тенге. - Госслужащие деньги возвратили в бюджет. Установить лица, которые отправили денежные средства, не представилось возможным. В связи с этим не было зарегистрировано административное и уголовное производство, - пояснил Нурдаулет Самет. Стоит отметить, по данным антикоррупционной службы единицы поступили на телефоны чиновникам через онлайн-транзакцию, возможно, через терминал или интернет. - Для того чтобы получить подробные данные о видеонаблюдении, кто положил деньги и через какой терминал, для этого требуется определенное разрешение или же основание: уголовное или административное производство, - пояснил Нурдаулет Самет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.