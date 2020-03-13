Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал о лечении заразившихся коронавирусом казахстанцев, отметив, что в большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно, передает корреспондент Tengrinews.kz. В Актобе жители скупают маски, на них утвердили "жесткие" цены Иллюстративное фото из архива "МГ" - Мы изначально говорили, что это новый штамм, новый коронавирус. Он отличается от тех штаммов, которые были ранее обнаружены. Поэтому мы информацию получаем уже от ВОЗ, от министерств здравоохранения тех стран, где инфекция зарегистрирована и есть больные, - заметил Биртанов. По его словам, у основной массы пациентов болезнь протекает бессимптомно, в легкой степени и не требует лечения. - В протоколах многих стран, которые сейчас сталкиваются с коронавирусной инфекцией, в принципе они находятся на домашнем карантине. То есть, госпитализироваться с легкими симптомами необходимости нет. Это означает, что специфического лечения не требуется, - уточнил министр. Больные коронавирусом казахстанцы в настоящий момент госпитализированы. - Разумеется, могут быть средние и тяжелые степени течения, в основном это связано с состоянием иммунной системы организма, наличием хронических болезней. Поэтому мы говорим, что казахстанцам не стоит очень сильно переживать. (...) В тяжелый формах предлагаются противовирусные препараты, они у нас есть. Если осложнения в виде пневмонии - антибактериальные препараты. Они у нас так же есть. Необходимое количество реанимационных палат в наличии, - добавил министр. Напомним, у двух казахстанцев подтвердился коронавирус. Они прибыли из Германии. Первый зараженный коронавирусом казахстанец прибыл в Казахстан из Германии 9 марта. 73 пассажира, летевшие вместе с ним, будут найдены и помещены на карантин. Второй зараженный прибыл 12 марта. 12 человек, бывших вместе с ним, включая экипаж были сразу же помещены на карантин в инфекционный стационар в Алматы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.