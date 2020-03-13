В акимате сообщили, что, несмотря на новости о пандемии коронавируса, поводов паниковать нет. В частности с продуктами в городе все в порядке. В Актау без изменения режима, работают более 30 супермаркетов, два гипермаркета и шесть продуктовых рынков, в которых есть весь необходимый запас продовольствия и товаров для нужд населения. Помимо этого, в городе есть запасы муки, круп, овощей, мяса и прочих продуктов питания, которых по расчетам достаточно на два месяца потребления. Также ведется работа по поставкам овощей из соседних стран, заявили в акимате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.