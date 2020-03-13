Дата и место приемов: 14-15 марта г. Актобе, ул Маресьева д. 2Е, МЦ «Доктор +». 17-18 марта г. Уральск, ул. Н. Назарбаева 206, МЦ «Дивера».Когда обращаются к репродуктологу? Важно записаться на прием к врачу репродуктологу в следующих случаях: • при отсутствии беременности после 6-12 месяцев регулярной половой жизни без предохранения; • при наличии у одного из супругов в семье генетических заболеваний; • при диагностировании у женщины отсутствия маточных труб, их непроходимости и других патологий; • при нарушениях гормональной системы, приводящих к отсутствию овуляции (ановуляции); • при мужском бесплодии. О центре ЭКО «Экомед»: • Научный руководитель клиники – Байкошкарова Салтанат Берденовна, основатель ЭКО в Казахстане, автор первого «ребенка из пробирки»; • первая ЭКО-лаборатория Казахстана основанная в 1995 г.; • высокая результативность циклов ЭКО; • у нас родился первый «ребенок из пробирки» в Казахстане в 1996 г.; • 9 центров ЭКО в Казахстане; • более 400 специалистов мирового уровня; • более 25 000 проведенных циклов ЭКО. Запись на бесплатную консультацию проводится по телефону: + 7 775 007 07 00 Новости Компаний. Лицензия №00809DR от 25.01.2016 г. выдана Управлением здравоохранения Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
