Бакытгуль Кайржановна Хаменова окончила Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова по специальности «Учитель казахского языка и литературы». В 2005 году окончила аспирантуру филологического факультета Казахского национального университета им. Аль-Фараби по специальности «Филолог». В 2009 году окончила Атырауский институт нефти и газа по специальности «Инженер нефти и газа». Окончила Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова и стала бакалавром экономики и бизнеса. С 1999 по 2001 годы работала диктором Атырауской областной телерадиокомпании. С 2001 по 2004 годы работала преподавателем казахского языка в русских группах Атырауского института нефти и газа. С 2001 по 2003 годы была заместителем директора по воспитательной работе Элитарной школы при Атырауском Государственном университете им. Х. Досмухамедова. С 2003 по 2004 годы работала корреспондентом на канале «Рахат ТВ». С 2002 по 2008 годы преподавала на кафедре «Казахская литература и журналистика» Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова. С 2005 по март 2016 года занимала должность директора Прикаспийского современного колледжа г. Атырау. До назначения на должность заместителя акима с марта 2016 года была депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва от партии «Нур Отан», членом Комитета по вопросам экологии и природопользованию.- Считаю, что Бакытгуль Кайыржановна, как специалист с большим опытом работы, достойна этой должности, - заключил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Какой будет погода на западе Казахстана 9 февраля
В некоторых регионах ожидается дождь.
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.