Бакытгуль Хаменова назначена заместителем акима Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Казахстанская мажилисмен стала заместителем акима Атырауской области Сегодня, 13 марта, в ходе актива аким Атырауской области представил нового заместителя. По согласованию Администрации Президента РК им стала экс депутат Мажилиса Парламента Бакытгуль Хаменова.
Бакытгуль Кайржановна Хаменова окончила Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова по специальности «Учитель казахского языка и литературы». В 2005 году окончила аспирантуру филологического факультета Казахского национального университета им. Аль-Фараби по специальности «Филолог». В 2009 году окончила Атырауский институт нефти и газа по специальности «Инженер нефти и газа». Окончила Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова и стала бакалавром экономики и бизнеса. С 1999 по 2001 годы работала диктором  Атырауской областной телерадиокомпании. С 2001 по 2004 годы работала преподавателем казахского языка в русских группах Атырауского института нефти и газа. С 2001 по 2003 годы была заместителем директора по воспитательной работе Элитарной школы при Атырауском Государственном университете им. Х. Досмухамедова. С 2003 по 2004 годы работала корреспондентом на канале «Рахат ТВ». С 2002 по 2008 годы преподавала на кафедре «Казахская литература и журналистика» Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова. С 2005 по март 2016 года занимала должность директора Прикаспийского современного колледжа г. Атырау. До назначения на должность заместителя акима с марта  2016 года  была депутатом  Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва от партии «Нур Отан», членом  Комитета по вопросам экологии и природопользованию.
- Считаю, что Бакытгуль Кайыржановна, как специалист  с большим опытом работы, достойна этой должности, - заключил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.