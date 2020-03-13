Бакытгуль Кайржановна Хаменова окончила Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова по специальности «Учитель казахского языка и литературы». В 2005 году окончила аспирантуру филологического факультета Казахского национального университета им. Аль-Фараби по специальности «Филолог». В 2009 году окончила Атырауский институт нефти и газа по специальности «Инженер нефти и газа». Окончила Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова и стала бакалавром экономики и бизнеса. С 1999 по 2001 годы работала диктором Атырауской областной телерадиокомпании. С 2001 по 2004 годы работала преподавателем казахского языка в русских группах Атырауского института нефти и газа. С 2001 по 2003 годы была заместителем директора по воспитательной работе Элитарной школы при Атырауском Государственном университете им. Х. Досмухамедова. С 2003 по 2004 годы работала корреспондентом на канале «Рахат ТВ». С 2002 по 2008 годы преподавала на кафедре «Казахская литература и журналистика» Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова. С 2005 по март 2016 года занимала должность директора Прикаспийского современного колледжа г. Атырау. До назначения на должность заместителя акима с марта 2016 года была депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва от партии «Нур Отан», членом Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Сегодня, 13 марта, в ходе актива аким Атырауской области представил нового заместителя. По согласованию Администрации Президента РК им стала экс депутат Мажилиса Парламента Бакытгуль Хаменова.- Считаю, что Бакытгуль Кайыржановна, как специалист с большим опытом работы, достойна этой должности, - заключил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.