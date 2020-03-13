Люди просят, чтобы правительство аннулировало им кредиты, которые они взяли, чтобы вложить деньги в ломбарды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 13 марта, в ДК Молодежи состоялось собрание вкладчиков «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ». О дальнейших действиях пришли узнать около 100 жителей города, среди которых были предприниматели, пенсионеры, многодетные и неполные семьи, инвалиды, безработные и студенты - всего 11 категорий. В связи с этим в области было создан общественный комитет по защите прав вкладчиков, председателем которого стала правозащитник Жанар Давлетова.
– Так получилось, что я тоже стала вкладчицей ТОО "Гарант24 Ломбард" и сейчас нахожусь в той же самой ситуации что и вы. Первое, что мы сейчас должны сделать, - это успокоиться. Нас, простых вкладчиков, по одиночке всерьез воспринимать не будут. Поэтому во всех городах, в том числе и у нас создаются такие общественные объединения. В данный момент возбуждено уголовное дело, идет следствие, и мы - все вкладчики - являемся фигурантами этого дела в качестве потерпевших, независимо от того, писали вы заявление или нет. Ведь все договоры находятся у полиции, пройдут следственные мероприятия, дело передадут в суд. Суд будет идти над учредителями организации. Нам нужно, чтобы суд обязал их вернуть средства вкладчиков. Но мы не можем сидеть сложа руки, ведь состояние вкладчиков критическое, - заявила Жанар Давлетова.
По словам правозащитника, среди вкладчиков есть инвалиды и пенсионеры, которые вложили свои пенсионные сбережения. Многие люди даже продали свои квартиры и дома, чтобы вложиться в это дело и улучшить свое материальное положение.
– Вам наверняка неловко от того, что вас называют "лохами", "халявщиками", но это не так. Народу в Казахстане живется тяжело, многие просто выживают, и в том, что вы увидели возможность хоть как-то улучшить свое материальное положение, нет вашей вины. Это нормальное желание нормального человека. Не вините себя. Из-за общественного мнения среди вкладчиков увеличилось количество суицидов, инфарктов, инсультов. Масштабы ужасающие, на сегодняшний день в нашу организацию обратились более трех тысяч человек. По нашим предположениям, это всего 30% от общего количества пострадавших. Ведь многие не приходят к нам, среди них есть сотрудники полиции, госслужащие. Я написала письмо президенту страны, где постаралась подробно изложить всю сложившуюся ситуацию, - говорит Жанар Давлетова.
В письме вкладчики просят Касым-Жомарта Токаева принять меры для облегчения участи казахстанцев, пострадавших от деятельности ТОО «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ».
– Ситуация усугубляется, пожилые люди умирают от инфаркта, есть случаи суицидов. Онкобольные, родители больных детей вложили свои средства, чтобы приумножить их и потратить на лечение. Есть люди, которые продали свое имущество. Например, молодая девушка из Уральска с опухолью мозга продала квартиру за 6,5 млн тенге, чтобы на удвоенную сумму поехать в Европу на операцию. Она плакала и твердила, что теперь у нее нет ни квартиры, ни денег, ни здоровья. Многие пенсионеры сняли свои пенсионные сбережения и вложили их в ломбарды. Практически 50% вкладчиков взяли кредиты, жить им стало крайне тяжело и многие из них в отчаянии, - зачитала письмо правозащитник.
Далее инициативная группа предложила свои пути решения. Первым шагом активисты считают создание фонда пострадавших от финансовых пирамид.
– Также предлагаем включить в фонд компенсации вреда потерпевшим от тяжких преступлений категорию, куда будут входить пострадавшие от финансовых пирамид. Создать отдельный фонд конфискованного имущества учредителей ломбарда, средства которого пойдут на выплату компенсаций пострадавшим, аннулировать кредиты всем, кто брал их для вклада, предпринимателей, которые делали вклады, освободить от оплаты налогов, пенсионерам восстановить пенсионные накопления. Мы считаем, что Казахстан богатая страна и у нас достаточно для этого ресурсов и денег. Именно с этим обращением я поеду в Нур-Султан, буду встречаться с правительством, с представителями из администрации президента. Я буду там не одна, туда также приедут из других городов и мы будем добиваться, чтобы нас услышали, - добавила Жанар Давлетова.
Собравшимся вкладчикам злополучных ломбардов предлагали заполнить анкеты, в которых необходимо было указать свои данные, финансовое состояние семьи, сумму вклада и откуда они взяли средства, чтобы вложить их в ТОО.
Напомним, с октября прошлого года в 13 регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ». Основателями и руководителями финансовых предприятий
являются уроженцы Актюбинской области, которые организовали незаконную деятельность указанных компаний.
15 февраля руководители товариществ одновременно прекратили свою деятельность и с похищенными денежными средствами скрылись. 19 февраля учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» Мурзабеков Аслан Пазылжанович 1993 года рождения в чате «WhatsApp» для вкладчиков разместил сообщение: «Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!». В этот же день в органы внутренних дел в различных регионах стали обращаться граждане о завладении их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами. Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников Следственного департамента МВД и региональных департаментов полиции.
21 февраля с заявлением в полицию обратились двое жителей ЗКО, которые просили принять меры в отношении ТОО «Гарант-24 Ломбард».
Ущерб по двум заявлениям составил 13,5 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество". В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан региональный директор филиала ТОО. 25 февраля еще 29 жителей Уральска обратились
в полицию с заявлением.
Фото Медета МЕДРЕСОВА