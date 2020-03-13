- В нашей области не выявили ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Но на карантине три пациента, которые прибыли из Италии. Признаков коронавирусной инфекции у них нет. Мы проводим подготовительную работу, есть штаб. В первую очередь подготовили места в стационарах для приема больных в случае их появления есть 130 коек, - рассказал глава управления здравоохранения Актюбинской области Асет Калиев. - Запасом лекарств медучреждения обеспечили, персонал обучили. Создали госпиталь для приема с похожими по клиническим симптомам на коронавирус, на 200 коек, и санаторий на 500 коек для изоляции людей, находившихся в контакте с больными. Мы можем оказать всю необходимую помощь при возникновении коронавирусной инфекции, заверил он. Индивидуальными средствами защиты персонал обеспечен, в лечебных учреждениях 300 тысяч масок, 350 тысяч перчаток. Однако в аптеках с масками проблема. - Сегодня-завтра будут дополнительные поставки масок, - сообщил Асет Калиев. – У нас ТК «Фарм» наладил их выпуск, но есть перебои с сырьем. Его поставляют из России и Китая. 30 тенге была цена, сейчас 80-100 тенге, потому что подорожало сырье. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.