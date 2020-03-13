В Казахстане зарегистрировали первые случаи заражения коронавирусной инфекцией
Об этом заявил глава Минздрава Елжан Биртанов, сообщает Informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В Казахстане выявили первые случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.
Два случая подтверждены у граждан РК в Алматы. Они прибыли из Германии.
12 марта Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что распространение коронавируса в мире приобрело масштабы пандемии. Глава ВОЗ сообщил, что за последние две недели число случаев коронавирусной инфекции за пределами Китая увеличилось в 13 раз, а число затронутых стран утроилось.
10 марта главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин сообщил, что по прогнозу учёных Covid-19 появится в стране в ближайшее время, 11-16 марта.
До этого момента Казахстан входил в число стран, где не было было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Из-за распространения коронавируса в мире страна приняла ряд ограничительных мер, ввела многочисленные запреты, отменила все массовые спортивные и праздничные мероприятия. После выявления первого случая заболевания эти меры будут ещё более ужесточены.
Минздрав Казахстана рекомендует придерживаться пяти мер профилактики:
часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;
использовать спиртовые антисептики для рук;
избегать места массового скопления людей;
избегать контакта с больными людьми;
в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!