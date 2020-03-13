Об этом заявил глава Минздрава Елжан Биртанов, сообщает Informburo.kz.

часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

использовать спиртовые антисептики для рук;

избегать места массового скопления людей;

избегать контакта с больными людьми;

в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане выявили первые случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов. Два случая подтверждены у граждан РК в Алматы. Они прибыли из Германии. 12 марта Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что распространение коронавируса в мире приобрело масштабы пандемии. Глава ВОЗ сообщил, что за последние две недели число случаев коронавирусной инфекции за пределами Китая увеличилось в 13 раз, а число затронутых стран утроилось. 10 марта главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин сообщил, что по прогнозу учёных Covid-19 появится в стране в ближайшее время, 11-16 марта. До этого момента Казахстан входил в число стран, где не было было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Из-за распространения коронавируса в мире страна приняла ряд ограничительных мер, ввела многочисленные запреты, отменила все массовые спортивные и праздничные мероприятия. После выявления первого случая заболевания эти меры будут ещё более ужесточены.