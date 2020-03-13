Нацвалюта подешевела на 6,45 тенге по отношению к доллару. В обменных пунктах Уральска американская валюта продается по 408 тенге, покупка составляет 400 тенге. Российский рубль по-прежнему продается по 5,70 тенге, покупка в обменных пунктах составляет 5,45 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.