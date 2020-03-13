При этом всех покупателей нового легендарного камерофона от Samsung, будь то Galaxy S20, S20+ или S20 Ultra, ждет ценный подарок – стильная и надежная защита в виде смарт-чехла Clear View, а также приятный сюрприз от группы Ninety One (подробности акции – на сайте samsung.kz). Galaxy S20 оснащены совершенно новой системой камер (108 МП у S20 Ultra) на базе искусственного интеллекта. Революционный зум позволяет приближать изображение c 30-кратным увеличением на Galaxy S20|S20+ и 100-кратным на S20 Ultra, а с режимом Super Steady можно снимать четкие экшн-кадры во время активного времяпрепровождения – например, на пробежке. Кроме того, Galaxy S20 поддерживает стандарт видео 8K, поэтому пользователи могут запечатлеть окружающий мир таким, каким они его видят. В новинках уже предустановлен сервис безналичных платежей Samsung Pay, с помощью которого можно совершать покупки практически везде, где принимаются дебетовые и кредитные карты. Samsung Pay позволяет рассчитываться за свои покупки с помощью смартфона и не носить с собой кошелек. Кроме того, в Казахстане ожидается старт продаж недавно представленного смартфона Galaxy Z Flip с гибким экраном. Благодаря инновационному скрытому шарнирному механизму и специально созданному для этой модели пользовательскому интерфейсу, модель Galaxy Z Flip предлагает новый элегантный способ для съемки фото и видео, обмена и просмотра контента. Дисплей Infinity Flex с технологией гнущегося стекла в раскрытом состоянии трансформируется в мультимедийный центр с эффектом погружения, благодаря чему можно выполнять все, что нравится на большом экране. В официальных точках продаж покупателей ждут гибкие и удобные условия приобретения новинок, в том числе выгодная программа Galaxy Upgrade, по которой можно пользоваться флагманскими смартфонами круглый год, обменивая старое устройство на новое по мере обновления линеек. Новости Компаний.