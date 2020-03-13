Такое решение было принято в целях недопущения распространения в стране коронавируса, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подаренные экс-акимом Уральска на День города часы остановились Фото из архива "МГ" В пресс-службе драмтеатра имени Островского пояснили, что правительство РК приняло решение об отмене культурно-массовых мероприятий с 13 марта по 5 апреля этого года, чтобы не допустить распространения коронавируса. Данное решение касается и проведения спектаклей в театрах страны. - В Уральском драматическом театре имени А.Н. Островского в связи с данным решением правительства с 13 марта также отменены спектакли детского и вечернего репертуара. Однако приобретенные вами билеты остаются действительными, и будут котироваться после возобновления работы театра. Мы дорожим каждым нашим зрителем и создаем все условия для того, чтобы вы не поддавались панике и ненужной суете, - сообщили в пресс-службе драмтеатра. Ожидаемое время возобновления посещений театра – апрель 2020 года. Напомним, 12 марта, заместитель премьер-министр Ералы Тугжанов объявил о специальных превентивных мерах в связи с тем, что коронавирусную инфекцию объявили пандемией. Он сообщил о том, что каникулы для школьников начнутся с 16 марта по 5 апреля включительно, студенты вузов переходят на временное онлайн-обучение. Также, по его словам, рынки и магазины будут работать без перебоев, не будут работать только кинотеатры. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.