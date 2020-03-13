Все это делается, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Проведение праздников запретил аким Атырауской области Под председательством акима области Махамбета Досмухамбетова прошло заседание комиссии регионального штаба по организации мероприятии санитарно- эпидемиологического противодействия коронавирусной инфекции. Руководитель управления здравоохранения Байтолла Газизов доложил о проделанной работе по обеспечению безопасности в области и выполнении данных ранее поручении. - Как известно, Всемирная организация здравоохранения официально объявила коронавирус пандемией. В связи с этим заместителем премьер-министра РК Ералы Тогжановым дан ряд поручений,- отметил глава региона и поставил следующие конкретные задачи. - Начиная с 13 марта запретить все массовые мероприятия, в том числе, прекратить проведение праздничных, культурно-массовых, спортивных мероприятий, конференции, семинаров и выставок, показы в кинотеатрах; - Все общественные места, учреждения образования, здравоохранения, центры обслуживания населения, точки общественного питания, рынки, торговые дома, вокзалы, аэропорты, гостиницы, места скопления людей перевести на усиленный санитарно-дезинфекционный режим; - Запретить экскурсии учеников за пределы региона во время каникул; - Провести уборку, дезинфекцию общественного транспорта; - Обеспечить выход на каникулы организации среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года. Начиная с 16 марта колледжи и высшие учебные заведения перевести на дистанционное обучение, в том числе, дистанционно осуществлять все виды оценки знаний. - Запретить поездки на международные спортивные, культурные и туристические мероприятия, проводимые в странах категории 1а, 1б, 2-3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой акимата Атырауской области