Под председательством акима области Махамбета Досмухамбетова прошло заседание комиссии регионального штаба по организации мероприятии санитарно- эпидемиологического противодействия коронавирусной инфекции. Руководитель управления здравоохранения Байтолла Газизов доложил о проделанной работе по обеспечению безопасности в области и выполнении данных ранее поручении. - Как известно, Всемирная организация здравоохранения официально объявила коронавирус пандемией. В связи с этим заместителем премьер-министра РК Ералы Тогжановым дан ряд поручений,- отметил глава региона и поставил следующие конкретные задачи. - Начиная с 13 марта запретить все массовые мероприятия, в том числе, прекратить проведение праздничных, культурно-массовых, спортивных мероприятий, конференции, семинаров и выставок, показы в кинотеатрах; - Все общественные места, учреждения образования, здравоохранения, центры обслуживания населения, точки общественного питания, рынки, торговые дома, вокзалы, аэропорты, гостиницы, места скопления людей перевести на усиленный санитарно-дезинфекционный режим; - Запретить экскурсии учеников за пределы региона во время каникул; - Провести уборку, дезинфекцию общественного транспорта; - Обеспечить выход на каникулы организации среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года. Начиная с 16 марта колледжи и высшие учебные заведения перевести на дистанционное обучение, в том числе, дистанционно осуществлять все виды оценки знаний. - Запретить поездки на международные спортивные, культурные и туристические мероприятия, проводимые в странах категории 1а, 1б, 2-3.