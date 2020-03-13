Ажиотаж в супермаркете возник 12 марта. Люди скупали муку, сахар. Крупы, растительное масло, консервы, лапша быстрого приготовления, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители Актобе мешками скупали муку, сахар и крупы 13 марта с утра прилавки супермаркетов с этими продуктами были полупустыми. - Вчера мы ездили в гипермаркет и супермаркет «Анвар». Запасы у них достаточные. Люди повелись на фейковые сообщения, что с 16 числа супермаркеты закроются. В связи с этим они выходили на руководство торгового предприятия. Но супермаркеты не закрываются. То, что люди закупили, супермаркеты восполнили обратно, цены на продукты не меняются, - заверили в отделе предпринимательства Актобе. Кроме этого, сообщили, что 14 марта на коммунальном рынке Актобе пройдет сельскохозяйственная ярмарка с участием местных товаропроизводителей. Свою продукцию на нее привезут местные предприятия, выпускающие продукты питания, а также предприниматели Хромтауского района, они будут продавать молочные продукты и мясо, цены обещают низкие. Также будут продаваться продукты из стабилизационного фонда – картошка, овощи, бакалейная продукция. Цены на картошку и овощи будут ниже, чем на оптовом рынке Актобе, сообщили в отделе предпринимательства города. Напомним, 12 марта, заместитель премьер-министр Ералы Тугжанов объявил о специальных превентивных мерах в связи с тем, что коронавирусную инфекцию объявили пандемией. Он сообщил о том, что каникулы для школьников начнутся раньше, студенты вузов переходят на временное онлайн-обучение. Также, по его словам, рынки и магазины будут работать без перебоев. Также Ералы Тугжанов отметил, что магазины и супермаркеты будут работать в прежнем режиме, не будут работать только кинотеатры. Жители Актобе мешками скупали муку, сахар и крупы Жители Актобе мешками скупали муку, сахар и крупы Жители Актобе мешками скупали муку, сахар и крупы Жители Актобе мешками скупали муку, сахар и крупы Жители Актобе мешками скупали муку, сахар и крупы   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.