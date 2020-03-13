Тело новорожденного ребенка было найдено в мусорном контейнере по улице Кердери 6 октября прошлого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Труп младенца нашли в мусорном контейнере в Уральске Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, досудебным расследованием было установлено, что матерью ребенка является женщина 32 лет. - Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, младенец был мертворожденным. На этом основании уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения, - пояснили в полиции ЗКО. Напомним, 6 октября был найден труп младенца в мусорном контейнере в Уральске. Его оставили там в целлофане и черной спортивной сумке. По данному факту начато досудебное расследование по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка". Позже стало известно, что у подозреваемой, еще четверо детей. Женщина пояснила, что на учет по беременности она не вставала, а ребенок, который родился, был мертвым. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.