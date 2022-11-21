Землетрясение произошло в Алматинской области

Это второе землетрясение в регионе за сутки. Иллюстративное фото из архива "МГ" Сеть сейсмических станций «СОМЭ» зарегистрировала землетрясение 21 ноября в 4:57 по времени Алматы. Эпицентр расположен в 50 километрах от села Нарынкол Райымбекского района. Магнитуда составила 4.3, глубина - пять километров. Жители не ощутили подземные толчки. - При получении информации оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области. Ранее землетрясение