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Социум

Землетрясение произошло в Алматинской области

Это второе землетрясение в регионе за сутки. Иллюстративное фото из архива "МГ" Сеть сейсмических станций «СОМЭ» зарегистрировала землетрясение 21 ноября в 4:57 по времени Алматы. Эпицентр расположен в 50 километрах от села Нарынкол Райымбекского района. Магнитуда составила 4.3, глубина - пять километров. Жители не ощутили подземные толчки. - При получении информации оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области. Ранее землетрясение
Дана Рахметова
Землетрясение произошло в Алматинской области
Это второе землетрясение в регионе за сутки.
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Иллюстративное фото из архива "МГ" Сеть сейсмических станций «СОМЭ» зарегистрировала землетрясение 21 ноября в 4:57 по времени Алматы. Эпицентр расположен в 50 километрах от села Нарынкол Райымбекского района.
Магнитуда составила 4.3, глубина - пять километров. Жители не ощутили подземные толчки. - При получении информации оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
Ранее землетрясение зарегистрировали 20 ноября в 9:21. Тогда подземные толчки в два - три бала ощутили жители Талдыкоргана и села Капал-Арасан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Землетрясение Алматинская область

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