Земля стала вращаться быстрее: учёные предупредили о последствиях

Международное бюро мер и весов может в октябре 2026 года рассмотреть вопрос об изменении принципа определения мирового времени. Учёные обсуждают возможность отказа от высокосных секунд, которые используют для согласования атомного времени с вращением Земли, передает МойГород со ссылкой на The Times.

Почему возникла проблема со временем

На протяжении веков продолжительность суток определяли по вращению Земли вокруг своей оси. Однако с развитием технологий для измерения времени стали использовать атомные часы, работа которых основана на колебаниях атомов цезия.

Проблема заключается в том, что скорость вращения нашей планеты непостоянна. На неё влияют атмосферные процессы, движение океанов и изменения во внешнем ядре Земли.

Из-за этого астрономическое и атомное время постепенно расходятся. Для поддержания их соответствия в 1972 году ввели высокосные секунды. С тех пор к всемирному координированному времени UTC добавили 27 секунд.

Земля начала вращаться быстрее

Ранее учёные преимущественно исходили из того, что вращение Земли постепенно замедляется. Однако в последние годы планета в отдельные периоды совершает оборот вокруг своей оси немного быстрее.

Если эта тенденция сохранится, для согласования двух систем измерения времени может потребоваться не добавление, а вычитание одной секунды. Это станет беспрецедентным событием.

Для людей такое изменение останется практически незаметным, но компьютерные системы могут оказаться гораздо чувствительнее к подобной корректировке.

Научный сотрудник Национальной физической лаборатории Великобритании Сетнам Шемар объяснил, что многие программы рассчитаны на положительные высокосные секунды.

По его словам, необходимость вычесть секунду может повысить риск серьёзных технологических сбоев, поскольку программное обеспечение придётся адаптировать к новому сценарию.

Потенциальные последствия могут затронуть телекоммуникации, электросети, спутниковые системы и другие технологии, для работы которых важна точная синхронизация времени.

Учёные обсуждают отказ от высокосных секунд

Вопрос об изменении системы измерения времени планируется рассмотреть на Генеральной конференции по мерам и весам в Версале в октябре 2026 года.

Один из предложенных вариантов предусматривает полный отказ от корректировки времени с помощью высокосных секунд с 20 мая 2027 года.

В этом случае атомное время перестанут корректировать с учётом каждого изменения скорости вращения Земли. Разница между двумя системами будет постепенно увеличиваться.

По оценке Шемара, со временем расхождение между атомным временем и временем, связанным с вращением планеты, может достичь одного часа. При этом на накопление такой разницы, по его оценке, может потребоваться не менее тысячи лет.