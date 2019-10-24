Землю для приюта бездомным животным выделил акимат Атырау

Об этом рассказала лидер городского волонтерского движения "Доброе сердце" Венера Манасова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с личной страницы в Facebook Венеры Манасовой - Акимат города предоставил группе помощи животным «Доброе сердце» участок в 20 соток под строительство приюта. Это стоило нам невероятных усилий, тем не менее местные власти одобрили нашу идею. Теперь у нас стоит вопрос со строительством, - рассказала Венера Манасова. По ее словам, земельный участок пустой, лишь только колышками отмечен. Волонтерам нужна помощь в возведении приюта. - Мы начинаем сбор на строи