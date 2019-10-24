Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Землю для приюта бездомным животным выделил акимат Атырау

Об этом рассказала лидер городского волонтерского движения "Доброе сердце" Венера Манасова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с личной страницы в Facebook Венеры Манасовой - Акимат города предоставил группе помощи животным «Доброе сердце» участок в 20 соток под строительство приюта. Это стоило нам невероятных усилий, тем не менее местные власти одобрили нашу идею. Теперь у нас стоит вопрос со строительством, - рассказала Венера Манасова. По ее словам, земельный участок пустой, лишь только колышками отмечен. Волонтерам нужна помощь в возведении приюта. - Мы начинаем сбор на строи
gorod
Землю для приюта бездомным животным выделил акимат Атырау
Об этом рассказала лидер городского волонтерского движения "Доброе сердце" Венера Манасова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото с личной страницы в Facebook Венеры Манасовой - Акимат города предоставил группе помощи животным «Доброе сердце» участок в 20 соток под строительство приюта. Это стоило нам невероятных усилий, тем не менее местные власти одобрили нашу идею. Теперь у нас стоит вопрос со строительством, - рассказала Венера Манасова. По ее словам, земельный участок пустой, лишь только колышками отмечен. Волонтерам нужна помощь в возведении приюта. - Мы начинаем сбор на строительство приюта, любая помощь приветствуется. Мир не без добрых людей, - надеется Венера. - Очень надеемся, что с миру по нитке мы сможем осуществить задуманное во благо наших четвероногих друзей и процветания города. Напомним, чуть ранее власти города выделили финансы на стерилизацию бродячих псов и котов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
строительство Приют участок

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article