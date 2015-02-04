Источник: Vesti.kz Источник: Vesti.kz Экс-форвард "Актобе" Игорь Зенькович оформил хет-трик в первом матче за новый клуб, сообщает Vesti.kz со ссылкой на Football.By. Новая команда белорусского форварда "Элазигспор" провела товарищескую встречу с "Йолспором". В итоге игра завершилась со счетом 6:1 в пользу команды экс-форварда "Актобе". Напомним, 30 января стало известно, что Игорь Зенькович официально расстался с "Актобе". А 3 февраля стало известно, что 27-летний форвард подписал контракт с "Элазигспором". Соглашение рассчитано на 1,5 года. Источник:  Vesti.kz