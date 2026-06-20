Женщину проглотил восьмиметровый питон

В Индонезии 44-летняя женщина погибла после нападения гигантского питона длиной 7,8 метра, передает МойГород со ссылкой на AsiaOne.

Элизабет Ямалау днём вышла из дома в сторону сада, расположенного примерно в 300 метрах, чтобы перевести корову на другое место. Спустя несколько часов она не вернулась, и её супруг, 52-летний Беньямин Ланто, отправился на поиски.

Добравшись до участка, мужчина увидел, что его жену уже заглатывает огромный питон. По данным полиции, он попытался спасти супругу и с помощью подручного инструмента отрубил змее голову.

Несмотря на это, спасти женщину не удалось. Когда мужчине удалось освободить тело из пасти рептилии, было установлено, что она уже погибла.

Отмечается, что подобные нападения крупных питонов на людей периодически происходят в Индонезии, где они обитают в тропических лесах и сельской местности.