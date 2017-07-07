«Жайық» өзені жағажайының апатты жерлерінде еріктілер кезекшілік етуде
Орал қаласында суға түсу маусымының басталысымен тұрғындардың су жағалауындағы қауіпсіздігін қадағалау үшін еріктілер жобасы басталған болатын. Осы сәттен бастап, су айдындары маңында БҚО ТЖД Жедел құтқару-жасағымен бірге еріктілер де демалатын жерлерде оралдықтардың қауіпсіздігі үшін жағалау маңдарында кезекшілік етуде. Еріктілер демалушылар көп жиналатын Орал өзенінің Коминтерн және Курени аудандарында сағат 16-00 ден кешкі 21-00 дейін күн сайын кезекшілікте болады. Олар демалушылардың жағдайларын қауіпсіздік ережелерін ұстануын тексереді, түсіндіру жұмыстарын жүргізеді, үгіт парақшаларын та