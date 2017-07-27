Сейчас монополист подсчитывает задолженность по подъездам и стоякам, чтобы отключать горячую воду точечно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам коммерческого директора АО "ЖТЭ" Вячеслава СОЛОДИЛОВА, они имеют право отключать воду должникам, также как и отрезают электричество и газ. - Горячая вода - это продукт, за который необходимо платить. По решению суда мы имеем право ограничить выезд должников, выдачу им кредитовв и если это не поможет то мы пойдем на крайнюю меру арестовывать на 3, 5 и 10 суток. По закону можно даже изымать квартиры. Также мы сейчас ведем подсчет долгов по подъездам и даже стоякам, чтобы отключать точечно подачу горячей воды тем, кто не хочет платить. На сегодняшний день 9% наседения имею долги свыше 25 тысяч тенге, - заявил Вячеслав СОЛОДИЛОВ. Одной из главных категорий неплательщиков за тепло и горячую воду являются те, кто сдает свою квартиру. Квартиранты за комуслуги не платят, а хозяева не проверяют. - Таких предпринимателей, которые не платят налоги за доход от сдачи квартиры мы дважды будем привлекать к ответственности, так как передали списки в департамент госдоходов . Вообще если человек имеет долг свыше 20 тысяч тенге мы уже взыскиваем с него деньги через суд. Два года назад мы начали работать с частными судисполнителями, которые очень эффективно работают и помогают забрать деньги у злостных неплательщиков, - отметил коммерческий директор "Жайыктеплоэнерго". Еще одной категорией неплательщиков являются те, кто не вступает в права наследства и квартира просто ни на кого не зарегистрирована. Также есть люди которые несколько лет назад уехали жить в другой город или страну и долги копятся годами. - Стоит отметить, что уральцы оставались без горячей воды с 14 июля по 26 июля. "Жайыктеплоэнерго" погасил частично долг после того, как один из предпринимателей сделал предоплату в размере 70 млн тенге. Остаток долга населения на сегодняшний день составляет 500 млн тенге, за две недели удалось взыскать только порядка 50 млн тенге с должников.