Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам коммерческого директора АО "ЖТЭ" Вячеслава СОЛОДИЛОВА, они имеют право отключать воду должникам, также как и отрезают электричество и газ. - Горячая вода - это продукт, за который необходимо платить. По решению суда мы имеем право ограничить выезд должников, выдачу им кредитовв и если это не поможет то мы пойдем на крайнюю меру арестовывать на 3, 5 и 10 суток. По закону можно даже изымать квартиры. Также мы сейчас ведем подсчет долгов по подъездам и даже стоякам, чтобы отключать точечно подачу горячей воды тем, кто не хочет платить. На сегодняшний день 9% наседения имею долги свыше 25 тысяч тенге, - заявил Вячеслав СОЛОДИЛОВ. Одной из главных категорий неплательщиков за тепло и горячую воду являются те, кто сдает свою квартиру. Квартиранты за комуслуги не платят, а хозяева не проверяют. - Таких предпринимателей, которые не платят налоги за доход от сдачи квартиры мы дважды будем привлекать к ответственности, так как передали списки в департамент госдоходов . Вообще если человек имеет долг свыше 20 тысяч тенге мы уже взыскиваем с него деньги через суд. Два года назад мы начали работать с частными судисполнителями, которые очень эффективно работают и помогают забрать деньги у злостных неплательщиков, - отметил коммерческий директор "Жайыктеплоэнерго". Еще одной категорией неплательщиков являются те, кто не вступает в права наследства и квартира просто ни на кого не зарегистрирована. Также есть люди которые несколько лет назад уехали жить в другой город или страну и долги копятся годами. - Стоит отметить, что уральцы оставались без горячей воды с 14 июля по 26 июля. "Жайыктеплоэнерго" погасил частично долг после того, как один из предпринимателей сделал предоплату в размере 70 млн тенге. Остаток долга населения на сегодняшний день составляет 500 млн тенге, за две недели удалось взыскать только порядка 50 млн тенге с должников.