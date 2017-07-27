Статистику  рождаемости за первое полугодие приводит управление здравоохранения области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта mizmedi.com Иллюстративное фото с сайта mizmedi.com С начала года в Атырауской области было зарегистрировано 7817 родов, что на 263 новорожденных меньше прошлогодних показателей. На учет по беременности с января встали 8705 женщин, 79 из них стали на учет на ранней стадии, до 12 недель беременности - что составляет 79,4% от общего числа будущих мам. По словам руководителя управления здравоохранения Атырауской области Маншук АЙМУРЗИЕВОЙ, этот показатель намного ниже республиканского, который, в свою очередь в некоторых областях Казахстана доходит  до 90%. Специалистов управления здравоохранения беспокоит факт того, что остается число беременных, которые в течение всех 9 месяцев не встают на учет и не проходят медицинское обследование, а сразу приезжают в роддом. Таких фактов за первое полугодие этого года в регионе было зарегистрировано  50. - Эти женщины не встают на учет по разным причинам - кто-то не доверяет местной медицине, кому не позволяют это сделать религиозные взгляды, кто-то и вовсе не признает традиционную медицину и наблюдается у народных целителей, - рассказала Маншук АЙМУРЗИЕВА в ходе координационного совета, посвященного проблемам материнства и детства. Также большому риску подвергают здоровье будущего ребенка женщины, имеющие определенные заболевания. С начала года с диагнозом туберкулез на свет произвели детей 7 рожениц, с диагнозом сифилис стали мамами 15 женщин, с сахарным диабетом - 13.  20%  из всех рожениц составляют женщины, страдающие анемией. Большое опасение у медиков вызывает повторнородящие женщины, которые производят детей на свет  путем кесарева сечения, их число составляет 13% от общего числа родивших женщин. Напомним, 5 июля в областном роддоме скончалась роженица, которая решилась на 4 роды путем кесарева сечения. Камилла МАЛИК