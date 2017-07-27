В первом тайме счет открыли гости. Томаш Шимкович неотразимо пробил в девятку со штрафного удара. Во второй половине встречи Азат Ерсалимов сравнял счет, перебросив мяч через голкипера. Джозеф Нейм вывел “Актобе” вперед, отважившись на удар метров с сорока. Но все же в добавленное время Предраг Говедарица спас подопечных Вахида Масудова от поражения. 2:2 - и уральцы по-прежнему находятся на последнем месте в турнирной таблице. - Нам забивают постоянно издалека. Но мы продолжаем бороться до конца, - не скрывал эмоций Предраг Говедарица. Главный тренер гостей Владимир Муханов заявил, что итог игры предопределил судья, который не замечал нарушений со стороны хозяев. - Обе команды находятся в опасной зоне. Поэтому эмоции были накалены, - сказал он. Главный тренер ФК “Акжайык” отметил, что его подопечные сражались до конца. И это несмотря на финансовые проблемы. - Нас сильно подвел Изу Азука. Он решил уйти из команды в другой клуб. Сейчас он сам страдает и страдает команда, - заявил Вахид Масудов. “Акжайык” завершит второй круг чемпионата матчем против павлодарского “Иртыша”. Встреча состоится в воскресенье 30 июля на стадине имени Атояна.