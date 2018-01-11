Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодняшний день долги населения за тепло и горячую воду составляют 580 млн тенге. - В прошлом году мы смогли взыскать с потребителей долги, которые копились на протяжении 15 лет. Это были самые крупные долги в размере 900 тысяч тенге. Теперь мы начинаем работать с неплательщиками, чьи долги достигли 300 и 400 тысяч тенге. Мы будем также арестовывать недвижимое имущество и автомобили, закрывать выезд за пределы Казахстана, списывать долги с пенсии неплательщиков, - рассказал генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Мурат БАЙМЕНОВ. Что касается долгов уральской ТЭЦ за газ, то они достигли 400 млн тенге. Стоит отметить, что отопительный сезон в Уральске начался 25 сентября и за 4 месяца не произошло ни одной аварии на тепломагистралях.