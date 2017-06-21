Жалақы берешегі 200 млн теңгеден 53 млн-ға түскен
Жыл басында өңірде кәсіпорындардың жалақы берешегі 200 миллион теңге болған. Тиісті шараларың нәтижесінде бұл сома 53 миллион теңгеге дейін түскен. Соңғы үш жылда 7 мыңға тарта жұмысшының құқығы қорғалған. Бұл туралы бүгін дағдарысқа қарсы штабтың кезекті отырысында мәлім болды. Жыл басынан бері «СПМК-123» ЖШС-ң 5 жұмысшысынан өтініш түскен. Жалақыға берешек 1,8 миллион теңгеден асып жығылып, кейін толық өтелген. Көп ұзамай тағы 9 қызметкер еңбек инспекциясына жүгінеді. Оларға 1,5 миллион теңге жалақысын бермей отырған анықталған. Мамандар жоспардан тыс тексеріс өткізіп, айыппұл салған. Өазір