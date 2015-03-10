Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев женятся

Гражданский супруг известной отечественной певицы Жанны Фриске и отец их общего сына Платона Дмитрий Шепелев сделал официальное предложение руки и сердца артистке. Таким образом, появившиеся ранее слухи о том, что Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев расстались не соответствуют действительности. По данным StarHit, телеведущий уже купил обручальные кольца, а само радостное событие должно произойти в канун дня рождения их сына Платона - 7 апреля малышу исполнится два года. Это время пришлось на невероятно тяжёлый период для звёздной семьи, ведь в начале прошлого года широкой общественности стало извес