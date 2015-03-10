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Шоу-бизнес

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев женятся

Гражданский супруг известной отечественной певицы Жанны Фриске и отец их общего сына Платона Дмитрий Шепелев сделал официальное предложение руки и сердца артистке. Таким образом, появившиеся ранее слухи о том, что Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев расстались не соответствуют действительности. По данным StarHit, телеведущий уже купил обручальные кольца, а само радостное событие должно произойти в канун дня рождения их сына Платона - 7 апреля малышу исполнится два года. Это время пришлось на невероятно тяжёлый период для звёздной семьи, ведь в начале прошлого года широкой общественности стало извес
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Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев женятся
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Гражданский супруг известной отечественной певицы Жанны Фриске и отец их общего сына Платона Дмитрий Шепелев сделал официальное предложение руки и сердца артистке. Таким образом, появившиеся ранее слухи о том, что Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев расстались не соответствуют действительности. По данным StarHit, телеведущий уже купил обручальные кольца, а само радостное событие должно произойти в канун дня рождения их сына Платона - 7 апреля малышу исполнится два года. Это время пришлось на невероятно тяжёлый период для звёздной семьи, ведь в начале прошлого года широкой общественности стало известно о страшном заболевании Жанны - неоперабельной опухоли головного мозга. Однако, несмотря ни на что, певица смогла уже практически победить недуг, причём Дмитрий Шепелев постоянно находился рядом со своей возлюбленной. Напомним, что Жанна Фриске в течение длительного времени проходила курс лечения в США и Китае, после чего восстанавливала свои силы в Прибалтике. Не так давно она вернулась в российскую столицу, а сейчас, по некоторым данным, артистка вместе со своей семьёй живёт в районе подмосковной Балашихи. Певицу часто навещают друзья и родственники, но в целом Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев ведут довольно замкнутый образ жизни. Источник: topnews.ru

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