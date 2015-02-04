efbfae9f_1Борющаяся с тяжелой формой рака головного мозга певица Жанна Фриске будет помогать людям с онкологическими заболеваниями. Популярная российская певица Жанна Фриске вместе со своим супругом Дмитрием Шепелевым намерена помогать онкологическим больным. С этой целью они планируют открыть благотворительный фонд. Об этом рассказал отец артистки в интервью MyJane.ru. Также Владимир Борисович опроверг сообщения о том, что Жанна Фриске сейчас активно занимается похудением. "Максимум, что дочка может позволить себе, — занятия на беговой дорожке. Она живет за городом, дышит свежим воздухом, много гуляет", — отметил он. Жанна Фриске: ФОТО с отцом Жанна Фриске: ФОТО с отцом При этом, по словам отца Жанны Фриске, Дмитрий Шепелев занимается активными поисками различных методик, направленных на повышение иммунитета певицы. "Он общается с иностранными врачами, поскольку хорошо владеет английским. Дима везде сопровождает Жанну. Ездит по всему миру, узнает у специалистов о новых видах лечения рака", — сказал мужчина. Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев Напомним, что неоперабельная опухоль головного мозга была обнаружена у Жанны Фриске через несколько месяцев после рождения в апреле 2013 года её сына Платона. Благодаря средствам, собранным "Русфондом" и "Первым каналом", певица прошла длительный и дорогостоящий курс лечения в США и Китае, после чего вернулась в Москву. В состоянии здоровья Жанны Фриске на сегодняшний день наблюдаются заметные улучшения, однако, по данным журналистов, полностью победить болезнь пока не удалось. Источник: topnews.ru