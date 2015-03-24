<p><strong>Администрация сайта «Мой ГОРОД»</strong>: информационное агентство «mgorod.kz».</p>
<p><strong>Собственник</strong>: ТОО «Медиастарт 2012».</p>
<p>Свидетельство о постановке на учёт ППИ №KZ55VPI00069267 от 28.04.2023 года, выдано МИОР РК.</p>
<p>Дата и номер первичной постановки на учёт №16487-ИА от 04.05.2017.</p>
<p><strong>Директор</strong>: Карин Е.</p>
<p><strong>Главный редактор</strong>: Кайнеденова А.Б.</p>
<p class="mg-footer__address">Уральск, улица Нурпеисовой, 12/1, офис №102.</p>
<p><em>Материалы, опубликованные со знаком ®, а также под рубриками «Новости компаний», «Бизнес» и «Выборы» носят рекламный характер. Ответственность за них несёт рекламодатель.</em></p>
Жанна Фриске появилась в московской клинике, где проходит новое обследование
Томография мозга Жанны Фриске показала возможные изменения после года лечения рака сообщает super.ru Здоровье Жанны Фриске уже больше года является одной из волнующих тем для сотен тысяч поклонников звезды по всей России. После длительного лечения в Германии, Америке, Китае и реабилитации в Латвии 40-летняя певица наконец вернулась на родину. С осени прошлого года Жанна проживает в загородном доме в Москве, где ведет тихий и размеренный образ жизни вместе с мужем Дмитрием Шепелевым и сыном Платоном, которому в апреле исполнится два года. Меж тем семья звезды тщательно оберегает от посторонних
Томография мозга Жанны Фриске показала возможные изменения после года лечения рака сообщает super.ru
Здоровье Жанны Фриске уже больше года является одной из волнующих тем для сотен тысяч поклонников звезды по всей России. После длительного лечения в Германии, Америке, Китае и реабилитации в Латвии 40-летняя певица наконец вернулась на родину. С осени прошлого года Жанна проживает в загородном доме в Москве, где ведет тихий и размеренный образ жизни вместе с мужем Дмитрием Шепелевым и сыном Платоном, которому в апреле исполнится два года. Меж тем семья звезды тщательно оберегает от посторонних любую информацию о состоянии Жанны, ограничиваясь лишь короткими комментариями о том, что лечение идет своим ходом.
Многие отмечают, что стабильное состояние Фриске и все улучшения — уникальный случай в медицине, борющейся с агрессивными формами рака головного мозга. В истории страдающих этим страшным недугом случаи выздоровления и длительной ремиссии единичны. В большинстве случаев больным глиобластомой дают несколько месяцев жизни даже при интенсивном курсе лечения. К примеру, подобная болезнь, диагностированная у жены Константина Хабенского Анастасии, пять лет назад привела к ее смерти. Однако брошенные на спасение жизни любимой все силы и возможности супруга Фриске Дмитрия Шепелева, а также многомиллионная сумма, собранная на лечение певицы Русфондом, сделали свое дело.
В распоряжении SUPER оказались медицинские заключения, сделанные на основе МРТ. По результатам томографии врачи смогли оценить состояние головного мозга Жанны и пришли к выводу, что после комбинированного лечения опухоли на правом полушарии критических изменений нет.
Однако медики не исключили, что после лучевой терапии у Фриске могут быть осложнения. Несмотря на уничтожение опухолей с помощью облучения, все же вероятно возникновение опасных последствий — постлучевых изменений мозга. В частности, известной певице грозят серьезные нейротоксические нарушения, а также лучевой некроз, которые могут закончиться летальным исходом.
Стоит отметить, что за последний год вид звезды заметно изменился в в лучшую сторону — Жанна похудела, ходит самостоятельно, правда, не без поддержки сопровождающих, и даже посещает публичные места. Певица по-прежнему изо всех сил борется за свою жизнь.
Напомним, уже год Жанна Фриске борется со страшным диагнозом — раком мозга, который диагностировали практически сразу после рождения ее единственного сына Платона. За это время российская певица прошла курс лечения в одной из нью-йоркских клиник, после чего врачи отпутили ее на реабилитацию в Юрмалу. После очередного курса лечения, на этот раз в Китае, медикам удалось добиться длительной ремиссии, и в октябре прошлого года Жанна вернулась в Москву. Недавно страну взбудоражила новость о скорой свадьбе Фриске и Шепелева — по слухам, Дмитрий уже приобрел пару обручальных колец и собирается сделать любимой предложение. Однако родная сестра артистки Наталья опровергла эту информацию, отметив, что сначала Жанна должна полностью выздороветь, а уж потом идти под венец.
Источник фото: SUPER