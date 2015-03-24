Жанна Фриске появилась в московской клинике, где проходит новое обследование

Томография мозга Жанны Фриске показала возможные изменения после года лечения рака сообщает super.ru Здоровье Жанны Фриске уже больше года является одной из волнующих тем для сотен тысяч поклонников звезды по всей России. После длительного лечения в Германии, Америке, Китае и реабилитации в Латвии 40-летняя певица наконец вернулась на родину. С осени прошлого года Жанна проживает в загородном доме в Москве, где ведет тихий и размеренный образ жизни вместе с мужем Дмитрием Шепелевым и сыном Платоном, которому в апреле исполнится два года. Меж тем семья звезды тщательно оберегает от посторонних