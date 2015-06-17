Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Шоу-бизнес

Жанна Фриске: Смерть и похороны певицы стали темой № 1 в Интернете

По словам отца певицы Владимира Фриске, последние три месяца Жанна находилась в коме сообщает ТопНьюс. Главной темой сегодняшнего дня стал трагическийуход из жизни популярной российской певицы, бывшей солистки группы "Блестящие" Жанны Фриске. Подробности смерти артистки рассказал её отец Владимир Борисович. По его словам, последние три месяца Жанна находилась в коме, а её семья просто никому об этом не говорила. "Вся семья. Жена, две подружки и отец. Кто еще? Ребенок должен с отцом остаться. Если он нам его будет давать, разрешит, чтобы мы его воспитывали, будем мы помогать ему воспитывать, ес
gorod
Жанна Фриске: Смерть и похороны певицы стали темой № 1 в Интернете
c12a54c1_1
c12a54c1_1
По словам отца певицы Владимира Фриске, последние три месяца Жанна находилась в коме сообщает ТопНьюс. Главной темой сегодняшнего дня стал трагическийуход из жизни популярной российской певицы, бывшей солистки группы "Блестящие" Жанны Фриске. Подробности смерти артистки рассказал её отец Владимир Борисович. По его словам, последние три месяца Жанна находилась в коме, а её семья просто никому об этом не говорила. "Вся семья. Жена, две подружки и отец. Кто еще? Ребенок должен с отцом остаться. Если он нам его будет давать, разрешит, чтобы мы его воспитывали, будем мы помогать ему воспитывать, естественно. Куда ж мы его оставим? Он не останется без никого. Отдыхает в Болгарии. Она в коме три месяца лежала, мы просто не говорили", - рассказал мужчина в интервью "Комсомольской правде". По его словам, скорее всего, похороны Жанну Фриске состоятся на Николо-Архангельском кладбище. Вместе с тем телеведущий и близкий друг певицы Отар Кушанашвили отметил, что незадолго до своей смерти Жанна Фриске почувствовала себя гораздо хуже и практически полностью потеряла зрение. "Насколько я знаю, Жанне стало хуже. Общее состояние подействовало на зрение. Она ничего не видит. Практически ослепла. Об этом я знаю от ее папы Владимира Борисовича", - сказал он, добавив, что Жанна Фриске очень переживала из-за своей внешности и говорила о том, что не может смотреть на себя. Напомним, что о смерти Жанны Фриске стало известно минувшей ночью. Ранее сообщалось, что последние два дня певица провела без сознания и не узнавала близких. В момент её смерти рядом с Жанной были её родственники. По данным журналистов, врачи предвидели смерть певицы и посоветовали её родным остаться рядом с артисткой, однако гражданский муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев решил увезти их общего сына Платона из России в Болгарию. "Жанну Фриске, лежавшую на кровати в своем доме в Балашихе и не подававшую признаков жизни, члены ее семьи обнаружили 15 июня примерно в 22:30 по московскому времени. Около полутора часов им понадобилось для осознания того, что Жанна мертва. Только в 00:02 уже 16 числа они вызвали бригаду скорой помощи, которая и констатировала смерть певицы", - цитирует LifeNews собственный источник.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article