Жанна Фриске: Смерть и похороны певицы стали темой № 1 в Интернете

По словам отца певицы Владимира Фриске, последние три месяца Жанна находилась в коме сообщает ТопНьюс. Главной темой сегодняшнего дня стал трагическийуход из жизни популярной российской певицы, бывшей солистки группы "Блестящие" Жанны Фриске. Подробности смерти артистки рассказал её отец Владимир Борисович. По его словам, последние три месяца Жанна находилась в коме, а её семья просто никому об этом не говорила. "Вся семья. Жена, две подружки и отец. Кто еще? Ребенок должен с отцом остаться. Если он нам его будет давать, разрешит, чтобы мы его воспитывали, будем мы помогать ему воспитывать, ес