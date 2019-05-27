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Социум

Жәрдемақылардың мөлшері артады

1 шілдеден бастап мүмкіндігі шектеулі балаларын бағып отырған ата-аналарға тиесілі төлем көбейтілмек. Олар осы кезеңге дейін 31 183 теңгеге қол жеткізген болса, 2019 жылдың 1 шілдесінен бастап 41 мың теңге көлемінде жәрдемақы алатын болады. Ал зейнетақы төлемдері өсірілмейді. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы БҚО бойынша филиалы директорының орынбасары Асхат Қожұмовтың айтуынша, 2009, 2010 жылдары зейнетақы мөлшері 25 пайызға, 2011 жылы 30 пайызға, 2012 жылы 9 пайызға, 2014 жыл 12 пайызға өскен. Биыл 1 қаңтарда да зейнетақы көлемі артқан болатын. -«Қазір аймақта базалық ес
gorod
Жәрдемақылардың мөлшері артады
1 шілдеден бастап мүмкіндігі шектеулі балаларын бағып отырған ата-аналарға тиесілі төлем көбейтілмек.
Олар осы кезеңге дейін 31 183 теңгеге қол жеткізген болса, 2019 жылдың 1 шілдесінен бастап 41 мың теңге көлемінде жәрдемақы алатын болады. Ал зейнетақы төлемдері өсірілмейді. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы БҚО бойынша филиалы директорының орынбасары Асхат Қожұмовтың айтуынша, 2009, 2010 жылдары зейнетақы мөлшері 25 пайызға, 2011 жылы 30 пайызға, 2012 жылы 9 пайызға, 2014 жыл 12 пайызға өскен. Биыл 1 қаңтарда да зейнетақы көлемі артқан болатын. -«Қазір аймақта базалық есеп бойынша 89 мың аса зейнетақы алушы бар. Дүние жүзінде орын алып жатқан қаржы дағдарысына қарамастан, халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру мақсатында жүргізіліп жатқан жұмыстар аз емес. Мәселен елімізде 2009 жылдан бері барлық жүйедегі мемлекеттік төлемдер көтеріліп келеді. Шілде айында жәрдемақы мөлшеріне үстемақы қосылады. Осы санаттағы көмеке ие -564 отбасы тіркелген»,-дейді «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ БҚО бойынша филиалының бас сарапшысы Динара Хайретденова.
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