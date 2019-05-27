Жәрдемақылардың мөлшері артады
1 шілдеден бастап мүмкіндігі шектеулі балаларын бағып отырған ата-аналарға тиесілі төлем көбейтілмек. Олар осы кезеңге дейін 31 183 теңгеге қол жеткізген болса, 2019 жылдың 1 шілдесінен бастап 41 мың теңге көлемінде жәрдемақы алатын болады. Ал зейнетақы төлемдері өсірілмейді. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы БҚО бойынша филиалы директорының орынбасары Асхат Қожұмовтың айтуынша, 2009, 2010 жылдары зейнетақы мөлшері 25 пайызға, 2011 жылы 30 пайызға, 2012 жылы 9 пайызға, 2014 жыл 12 пайызға өскен. Биыл 1 қаңтарда да зейнетақы көлемі артқан болатын. -«Қазір аймақта базалық ес