Жених внезапно потерял сознание и скончался во время собственной свадьбы

Свадебное торжество в Египте обернулось трагедией. 27-летний Кирилос Вади умер спустя несколько часов после церемонии бракосочетания. Происшествие случилось в провинции Сохаг, где мужчина отмечал свадьбу в окружении родных и друзей, передает МойГород

Об этом сообщает The Daily Tribune.

Ещё во время подготовки к торжеству Кирилос и его невеста выглядели счастливыми и позировали для совместных фотографий. Девушка была одета в белое свадебное платье с пышной юбкой и накидку, украшенную золотыми крестами. Жених выбрал чёрный костюм с белой рубашкой и традиционную накидку с золотым орнаментом и тёмно-бордовыми крестами.

Праздник проходил по плану, однако ближе к завершению церемонии гости заметили, что самочувствие жениха резко ухудшилось. По информации издания Al Khaleej, близкие мужчины позднее писали в социальных сетях, что он выглядел сильно утомлённым.

После окончания церемонии гости собирались перейти из свадебного зала в помещение, где должен был состояться банкет. В этот момент Кирилос, который собирался выйти вместе с невестой, внезапно потерял сознание.

Находившиеся рядом родственники попытались оказать ему помощь. Мужчину экстренно доставили в ближайшую больницу, однако медикам не удалось спасти его жизнь — врачи констатировали смерть.

По данным местных СМИ, родственникам сообщили, что во время свадебной церемонии у мужчины мог произойти внезапный сердечный приступ. При этом официальная причина смерти 27-летнего Кирилоса Вади пока не разглашается.

Счастливый день для семьи неожиданно превратился в траур. Родственники, друзья и соседи жениха из его родного села Аль-Каша публикуют фотографии молодожёнов, выражают соболезнования близким и молятся за умершего.