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Шоу-бизнес

Женихом Ксении Бородиной стал 35-летний Курбан Омаров из Дагестана

Телеведущая раскрыла имя нового возлюбленного сообщает super.ru С момента начала своего нового романа со столичным бизнесменом его имя Ксения Бородина предпочитала держать в строгом секрете. Совместные фотографии в социальных сетях девушка до сегодняшнего дня подписывала лишь одной буквой — «Z». Все это время поклонники гадали, как на самом деле зовут нового партнера Бородиной, выдвигалось даже несколько версий: одни называли бизнесмена Дмитрием, другие — Андреем. Как призналась сама 32-летняя телеведущая в своем «Инстаграме», ее нового возлюбленного зовут Курбан. «Пришло время внести ясность
gorod
Женихом Ксении Бородиной стал 35-летний Курбан Омаров из Дагестана
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Телеведущая раскрыла имя нового возлюбленного сообщает super.ru С момента начала своего нового романа со столичным бизнесменом его имя Ксения Бородина предпочитала держать в строгом секрете. Совместные фотографии в социальных сетях девушка до сегодняшнего дня подписывала лишь одной буквой — «Z». Все это время поклонники гадали, как на самом деле зовут нового партнера Бородиной, выдвигалось даже несколько версий: одни называли бизнесмена Дмитрием, другие — Андреем. Как призналась сама 32-летняя телеведущая в своем «Инстаграме», ее нового возлюбленного зовут Курбан. «Пришло время внести ясность по поводу имени моего мужчины (будушего мужа, любимого). Его зовут Курбан, друзья с детства называет его Зимой, — поделилась с подписчиками Бородина. — Он гордится своим именем, не скрывает его и никогда не просил называть себя Андреем, Димой и т. д.». Как удалось выяснить SUPER, бизнесмену Курбану Омарову, более известному по кличке Зима, 35 лет и он родом из Дагестана. Как уже призналась Ксения, они знакомы давно и все это время были друзьями.
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 Напомним, недавно Ксения Бородина и Курбан Омаров объявили об их скорой свадьбе. На вечеринке в честь дня рождения телеведущей бизнесмен, говоря тост в честь возлюбленной, объявил гостям, что их бракосочетание состоится 5 сентября. Источник фото: Социальные сети

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