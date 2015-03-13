Женихом Ксении Бородиной стал 35-летний Курбан Омаров из Дагестана

Телеведущая раскрыла имя нового возлюбленного сообщает super.ru С момента начала своего нового романа со столичным бизнесменом его имя Ксения Бородина предпочитала держать в строгом секрете. Совместные фотографии в социальных сетях девушка до сегодняшнего дня подписывала лишь одной буквой — «Z». Все это время поклонники гадали, как на самом деле зовут нового партнера Бородиной, выдвигалось даже несколько версий: одни называли бизнесмена Дмитрием, другие — Андреем. Как призналась сама 32-летняя телеведущая в своем «Инстаграме», ее нового возлюбленного зовут Курбан. «Пришло время внести ясность