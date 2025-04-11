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Происшествия Социум

Женщина родила чужого ребенка из-за путаницы с эмбрионами

Подсадка пациентке эмбриона другой женщины произошла «из-за человеческого фактора».
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Женщина родила чужого ребенка из-за путаницы с эмбрионами

Как сообщает BBC, ошибку допустили репродуктологи из клиники Monash IVF в Квинсленде. Гендиректор учреждения Майкл Кнаап, комментируя случай, подтвердил факт ошибки и принес извинения, добавив, что все сотрудники больницы искренне сожалеют о некачественном проведении процедуры.

Мужчина в беседе с журналистами подтвердил, что подсадка пациентке эмбриона другой женщины произошла «из-за человеческого фактора».

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В прошлом году эта же клиника попала в центр скандала после того, как уничтожила жизнеспособные эмбрионы сотни клиентов. Экспертиза подтвердила, что около 35% эмбрионов 700 семей были утилизированы после неточного генетического скрининга.

Суд обязал больницу выплатить потерпевшим в общей сложности 56 млн австралийских долларов (17 млрд 633 млн 135 тыс. 394 тенге).

Ранее в ВОЗ предупредили о новой угрозе.

Фото: pixabay.com

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