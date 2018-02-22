Женщина и ее двое малолетних детей пропали без вести в Актюбинской области

Они ушли из дома в селе Каражар Байганинского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, Байганинский отдел полиции разыскивает без вести пропавшую 26-летнюю Жумашову Женисгул Комекбаевну - жительницу села Каражар Байганинского района. Женщина ушла из дома в неизвестном направлении с двумя несовершеннолетними детьми - Жарылгапом Жасканатом Галымжановичем 17.09.2010 года рождения и Жарылгап Жулдыз Галымжановной 04.01.2012 года рождения. - Лиц, знающих о местонахождении без вести пропавших либо располагающих иными сведениями, просим с