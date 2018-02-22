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Происшествия

Женщина и ее двое малолетних детей пропали без вести в Актюбинской области

Они ушли из дома в селе Каражар Байганинского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, Байганинский отдел полиции разыскивает без вести пропавшую 26-летнюю Жумашову Женисгул Комекбаевну - жительницу села Каражар Байганинского района. Женщина ушла из дома в неизвестном направлении с двумя несовершеннолетними детьми - Жарылгапом Жасканатом Галымжановичем 17.09.2010 года рождения и Жарылгап Жулдыз Галымжановной 04.01.2012 года рождения. - Лиц, знающих о местонахождении без вести пропавших либо располагающих иными сведениями, просим с
Дана Рахметова
Женщина и ее двое малолетних детей пропали без вести в Актюбинской области
Они ушли из дома в селе Каражар Байганинского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, Байганинский отдел полиции разыскивает без вести пропавшую 26-летнюю Жумашову Женисгул Комекбаевну - жительницу села Каражар Байганинского района. Женщина ушла из дома в неизвестном направлении с двумя несовершеннолетними детьми - Жарылгапом Жасканатом Галымжановичем 17.09.2010 года рождения и Жарылгап Жулдыз Галымжановной 04.01.2012 года рождения. - Лиц, знающих о местонахождении без вести пропавших либо располагающих иными сведениями, просим сообщить по телефонам: 102, 8 (71345) 22-1-74, 22-1-83, сотовый телефон: 87021773179, либо по адресу: Актюбинская область, Байганинский район, село Караукелди, ул. Конаева, №38 (Байганинский районный отдел полиции), либо по телефонам 936-225, 936-232, 87765466666.
Дети женщина

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