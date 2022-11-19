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Происшествия Социум

Женщина погибла в ДТП на трассе Самара-Шымкент

Авария произошла 19 ноября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено ДП Актюбинской области Как проинформировали в департаменте полиции Актюбинской области, 58-летний водитель Kia Rio на скользком участке дороги не справился с рулевым управлением и съехал в кювет. После чего, авто опрокинулось. В результате ДТП пассажир, 64-летняя женщина погибла на месте аварии, а водителя с супругой госпитализировали в больницу. Департамент полиции Актюбинской области предупреждают о гололеде на дорогах. Рекомендуется не выезжать в дальние поездки за пределы населенных пунктов или соблю
Кристина Кобина
Женщина погибла в ДТП на трассе Самара-Шымкент
Авария произошла 19 ноября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Женщина погибла в ДТП на трассе Самара-Шымкент
Женщина погибла в ДТП на трассе Самара-Шымкент
Фото предоставлено ДП Актюбинской области Как проинформировали в департаменте полиции Актюбинской области,  58-летний водитель  Kia Rio на скользком участке дороги не справился с рулевым управлением и съехал в кювет. После чего, авто опрокинулось. В результате ДТП пассажир, 64-летняя женщина погибла на месте аварии, а водителя с супругой госпитализировали в больницу. Департамент полиции Актюбинской области предупреждают о гололеде на дорогах. Рекомендуется не выезжать в дальние поездки за пределы населенных пунктов или соблюдать правила дорожного движения.
Женщина погибла в ДТП на трассе Самара-Шымкент
Женщина погибла в ДТП на трассе Самара-Шымкент
Фото предоставлено ДП Актюбинской области
Женщина погибла в ДТП на трассе Самара-Шымкент
Женщина погибла в ДТП на трассе Самара-Шымкент
Фото предоставлено ДП Актюбинской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП

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