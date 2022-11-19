Женщина погибла в ДТП на трассе Самара-Шымкент

Авария произошла 19 ноября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено ДП Актюбинской области Как проинформировали в департаменте полиции Актюбинской области, 58-летний водитель Kia Rio на скользком участке дороги не справился с рулевым управлением и съехал в кювет. После чего, авто опрокинулось. В результате ДТП пассажир, 64-летняя женщина погибла на месте аварии, а водителя с супругой госпитализировали в больницу. Департамент полиции Актюбинской области предупреждают о гололеде на дорогах. Рекомендуется не выезжать в дальние поездки за пределы населенных пунктов или соблю