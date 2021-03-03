Нургуль Бердигалиева с супругом и с четырьмя детьми арендовала арендовала частный дом в микрорайоне Курсай. Собственного жилья у семьи нет, они стоят в очереди в местных исполнительных органах. С мужем воспитывают четверых детей, старшей из которых 18 лет. Самый младший шестилетний ребенок Нургуль инвалид детства и страдает ДЦП. 28 февраля женщина с младшим сыном приехала из Ташкента, где регулярно вынуждены получать лечение. После обеда она решила отдохнуть и уснула, а проснувшись почувствовала жуткую головную боль. – Я сразу поняла, что отравилась угарным газом. Невыносимо болела голова, глаза слезились и чувствовала слабость. Сразу же вывела детей на улицу, старшую дочь с младшим сыном отправила к знакомым, двоих отправила к соседям, сама вызвала помощь и позже потеряла сознание. Очнулась только в больнице, меня откачали, прокапали, сказали, что у меня отравление угарным газом. Врачи рекомендовали госпитализацию, но я отказалась, так как детей не с кем было оставить. Сейчас вместе с детьми живу у знакомой, она нас приютила на время. Теперь идти нам некуда, - рассказала Нургуль Бердигалиева. По словам женщины, проблемы с котлом были и ранее. Она не раз говорила об этом хозяйке дома, но та никаких действий не предпринимала. – Дом, который мы арендовали, выставили на продажу еще до этого случая. Покупатели каждый раз приходят смотрят. В очередной раз, когда я пожаловалась хозяйке дома, она попросила меня потерпеть и сказала, что вот-вот она продаст дом. После случившегося сотрудники газовой службы демонтировали котел и дымоход, а работники РЦКУ сказали, что чисткой дымохода занимаются частные компании. Я вызвала мастера, он собрал его, но сказал, что котел долго не выдержит и его нужно обязательно менять. На свой страх и риск мы снова включили котел на ночь, сами ушли ночевать к знакомым. На утро весь дом был в дыму. Теперь мне идти некуда. Вчера (2 марта - прим. автора) мне позвонили из акимата и сказали, что помогут поменять котел. Но я отказалась, ведь дом фактически не мой, - рассказывает Нургуль. Женщина попросила сотрудников акимата помочь в поиске жилья или выдать хотя бы временное жилье. – Многие владельцы домов не хотят впускать к себе многодетные семьи. Тем более младший ребенок у меня инвалид, ему нужны условия, дом должен быть сухим и теплым. Услышав о четырех детях, арендодатели сразу отказываются впускать нас. Я нуждаюсь хотя бы во временном жилье, пока не подойдет очередь. Супруг работает вахтовым методом, у него сахарный диабет, живет на инсулине. Но несмотря на это, он работает, - рассказала Нургуль Бердигалиева. В городском акимате сообщили, что в курсе сложившейся ситуации. В данный момент рассматриваются различные варианты. – Мы можем помочь Нургуль Бердигалиевой с арендой жилья. Она может сама найти дом, договориться с хозяевами. Мы готовы оплатить 50% за аренду жилья, - сообщили в акимате города Атырау. В ДЧС Атырауской области отметили, что регулярно проводят рейды в жилых секторах и проводят разъяснительную работу среди населения. – Мы ездили к Нургуль Бердигалиевой в больницу, но встретиться с ней не смогли. Случай у нас зарегистрирован, - сообщили в ДЧС.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.