Наталья СТРЕЛЬЦОВА с двумя детьми осталась на улице, мотаясь по съемным квартирам, без гражданства. Из документов у нее есть только казахстанский паспорт лица без гражданства. - Родилась я на Украине, потом оказалась в России, детей рожала я в Казахстане. У меня был свой дом в РТС. После рождения дочери мне в роддоме занесли инфекцию, был гнойный перитонит. И нигде с моими документами меня не принимали бесплатно. Просто все врачи в больнице отказались. Мне пришлось продать дом, чтобы хоть как-то выжить, - рассказывает Наталья СТРЕЛЬЦОВА. - У меня есть просто казахстанский паспорт, но я не являюсь гражданкой Казахстана, как и мой старший сын. Я ходила в акимат, просила помощи. Не прошу, чтобы меня кормили или моих детей, а прошу о трудоустройстве. Женщина не может даже вызвать карету скорой помощи, так как их могут обслужить только на платной основе. Ей недоступны никакие социальные блага. - Сейчас я никак не могу задокументировать ребенка. Сыну исполняется 16 лет, он, как и я, не гражданин Казахстана. Гражданство я не могу получить, так как у меня нет на счету 2,5 миллионов тенге или своего жилья. Делала запрос в Украину, Россию, но там мне отвечают, что я не числилась, - рассказывает мать двоих детей. Наталье 33 года. Из близких родственников у нее есть только родная мама. Она тоже живет без гражданства. Для его оформления необходимо подтвердить платежеспособность, что женщины сделать не могут. - Аким наше положение прекрасно знает, в прошлом году я просила у него помощи для детей, но он отказался, - говорит Наталья. Женщина подрабатывает сиделкой или поваром на дому, какая работа подвернется. - Помимо этого, я шпаклюю, штукатурю. Самое неприятное, что меня очень часто обманывают и не оплачивают за работу, даже состоятельные люди, и ничем не докажешь, работаю я неофициально. Зарабатываю в месяц около 30 тысяч тенге. Ни алиментов, ни пособий не получаю. С мужем мы в разводе, он не помогает. За съемное жилье ежемесячно женщина платит 30 тысяч тенге. - Воду провели мы сами, газ тоже. В летнее время я снимаю дачу. Самое главное для меня - как-то определиться с жильем, для того, чтобы сделать гражданство и не мыкаться по квартирам. И нормально работать, обеспечивать своих детишек. Им нужно дать образование, бесплатно учить никто не будет. Хочется нормально жить, а не выживать, - говорит Наталья СТРЕЛЬЦОВА. Как рассказал аким сельского округа Достык Бейбит АМАНГАЛИЕВ, Наталья СТРЕЛЬЦОВА обращалась к нему всего один лишь раз. - Да, она снимает квартиру у нас в РТС. И за помощью не обращалась. Однако про все проблемы местной жительницы я знаю, - сказал глава округа. - Весной она приходила к нам и просила работу. И больше вообще не обращалась.Числа 20-го октября. В прошлом году наши участковые помогли ей сделать документы на сына. Сын учится в 9 классе. Еще есть младшая дочь и муж, хотя они не в браке. Обещать я ничего не буду, когда будет работа в полеводстве, может, привлечем. К весне планируется строительство садика на 100 мест. Она же строитель. Кто ищет работу, тот всегда найдет. А причин можно найти много, чтобы не работать. Школа будет ремонтироваться, мы ее привлечем. Официально оформить не можем, так как работа временная. С жильем помочь не можем, - прокомментировал Бейбит АМАНГАЛИЕВ. Чтобы получить этот комментарий, главу сельского округа пришлось долго уговаривать. А прокомментировав, не захотел представляться, предложил посмотреть его данные в интернете. Но позже все-таки неохотно представился, но фотографировать себя запретил.