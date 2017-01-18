За отлов и отстрел собак в Атырау и за его пределами ответственность несет городской отдел ветеринарии, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". собаки Об этом в ходе брифинга в региональном филиале Службы центральных коммуникаций рассказал директор ТОО "Спецавтобаза" Самат ТУРНИЯЗОВ. По его словам, подведомственная организация никакого отношения к вылову и отстрелу собак никакого отношения не имеет. Оказалось, что ТОО "Спецавтобаза" занимается лишь утилизацией трупов убитых животных. - Собак отстреливают и привозят к нам в ТОО "Спецавтобаза". На полигоне у нас стоит крематорий, начальник полигона ведет поштучный прием трупов. После приема этих собак сжигают. Наша миссия на этом заканчивается, - рассказал Самат ТУРНИЯЗОВ. Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" представитель городского отдела ветеранарии Геннадий КИМ, непосредственно отвечающий за уничтожение собак в городе, отстрел бродячих животных производится с 7 до 8 часов утра. - С 8 до 9 часов утра мы уже выезжаем в частные секторы на окраину города, когда дети уже уходят в школу. Перевозим трупы собак в закрытом виде в специально оборудованных пикапах, чтобы не было лишних разговоров и не вызвало негатив у жителей. Мертвых животных отвозим на городскую свалку, где их там и сжигают, - рассказал Геннадий КИМ. Отметим, что видео, с грузовиком, перевозившем трупы собак абсолютно в открытом виде, которое успели заснять местные автолюбители, вызвало широкий общественный резонанс в социальных сетях. Актер и шуомен Нуртас АДАМБАЙ написал даже на своей странице в Facebook гневный пост по этому поводу. Там же есть и видео. По словам Геннадия КИМА, машина, в которой перевозили мертвых животных, принадлежит как раз-таки ТОО "Спецавтобаза". Оказалось, что собак везли с поселка Еркинкала, а у рабочих просто не нашлось брезента, чтобы прикрыть груз. Как уже сообщалось, семилетний житель поселка Еркинкала, покусанный бродячими собаками, чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. В 2016 году в Атырауской области от укусов животных пострадало 1494 человека.   Ерлан ОМАРОВ