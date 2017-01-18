Иллюстративное фото из архива "МГ" За последние годы в поселке Зачаганск было сдано в эксплуатацию более 1000 квартир. Однако в округе нет ни одной школы с русским языком обучения. Из-за этого многим приходится возить детей в городские школы. По словам акима Уральска Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, на сегодняшний день школы №10, 47 и 30 переведены на трехсменный режим обучения из-за многочисленности детей. В СОШ № 10 обучаются 2497 детей, хотя она рассчитана на 1200 учеников, в СОШ №47 - 1529 школьников, однако проектная мощность этой школы также 1200 детей и в СОШ №30 - 1292 ученика вместо 772. - Ближайшая школа с русским языком обучения - это СОШ №20, там обучаются 965 учеников на русском языке и 600 на казахском языке, - отметил в своем блоге аким Уральска. - На сегодняшний день ни одного заявления об открытии русских классов в школах Зачаганска от родителей не поступало. Однако, если такие просьбы будут, то при наличии определенного количества учеников для открытия таких классов, этот вопрос будет рассмотрен.