В YouTube активно набирает популярность видео под названием "В Атырау напитком кока-кола мясники чистят внутренности животных в мясной лавке". Публикация набрала уже более 12,5 тысяч просмотров. На видео рабочие одной из мясных лавок дают мастер-класс по быстрой и эффективной очистке кишок и требухи домашних животных. Мужчина заливает таз со внутренностями колой и буквально за считанные минуты внутренности принимают "товарный" вид. zGX2rbkx2mM По словам женщины, видимо, уже много лет занимающейся чисткой деликатесов, новый способ избавил ее от многих трудностей и значительно сократил время очищения внутренностей от продуктов жизнедеятельности животных. - Раньше мы чистили кишки и требуху так, как это делали наши предки. Сначала отбивали об снег, потом обдавали кипятком с солью, далее сдирали грязный слой ножом. Это занимало очень много времени - до нескольких часов. Совсем недавно попробовали новый способ - просто заливаем внутренности кока-колой. Результат - деликатесы чистые, белые и запаха нет совсем, - поделилась работница мясной лавки. Оказалось, что зрителем всего происходящего стали и маленький мальчик. Взрослые поспешили дать совет ребенку больше не употреблять этот напиток.