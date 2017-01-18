В Актобе вынесли приговор двум офицерам, которые попали под суд после теракта 5-го июня, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 94208461-c313-4bec-8e1f-5b69ceafbb2a Кайнарбек ТАСТАНБЕКОВ написал открытое письмо ПрезидентуБывшего военнослужащего войсковой части № 6655 Нацгвардии РК Кайнарбека ТАСТАНБЕКОВА осудили на 4,5 года колонии общего режима с лишением звания. Напомним, гособвинение просило для подсудимого 3 года тюрьмы. Второго офицера Кайргали ОРАЗЖАНОВА приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, также с лишением офицерского звания. Для него военный прокурор запрашивал 2 года условно. Сразу же после оглашения обоим подсудимым в зале суда надели наручники и вывели под конвоем. В зале, помимо журналистов, присутствовали родные бывших военнослужащих. Для них, как и для самих офицеров, приговор стал шоком. Родственники плакали, а супруга Тастнабекова и его адвокат заявили, что будут подавать апелляцию. Напомним, бывших сотрудников войсковой части № 6655 Нацгвардии РК осудили по статье «Нарушение уставных правил несения внутренней службы». В день, когда на часть напали вооруженные террористы, она как раз заступили на дежурство. Сабина АСКАРОВА