О трагедии сообщил супруг погибшей. В Мангистаускую областную больницу города Актау в отделение реанимации беременная третьим ребенком Гульзада БАШЕНОВА поступила 4 января. Ее привезли из больницы Жанаозена, в которой она находилась с 29 декабря. - 29 декабря моя жена почувствовала себя плохо, ее тошнило, и я отвез ее в больницу, но нас не приняли в государственное отделение. Сказали, что токсикоз не лечат. Ее приняли в платное частное отделение. Ее осмотрели, но никаких анализов не взяли. Она мне сказала, что не чувствует признаков жизни своего плода, которому было 4,5 месяца, но врачи это проигнорировали. Они даже не стали делать УЗИ. 3 января у моей жены поднялась температура до 40, медсестры даже не потрудились вызвать дежурных врачей, они сказали, что у них есть назначение главного врача, сделали укол и все, - рассказал Канат БАШЕНОВ. Утром 5 января женщине сделали срочную операцию по извлечению мертвого плода. К этому времени ей стало настолько плохо, что она не могла дышать. Родные умершей предполагают, что ребенок в был мертвым уже около недели, из-за чего произошло отравление организма. В управлении здравоохранения утверждают, что 4 января сердцебиение плода еще определялось. По данным медиков, осмотр пациентки проводился ежедневно с 31 декабря по 3 января ургентным врачом гинекологического отделения. - 3 января в 11 вечера у женщины поднялась температура до 38,5 С. Из гинекологического отделения была вызвана ургентный акушер-гинеколог. Она проконсультировала больную и назначила дополнительное лечение. 4 января утром пациентку перевели в реанимационное отделение, где было проведено комплексное обследование, в том числе УЗИ плода. По данным от 4 января 08.15 мин. – сердцебиение плода определялось. Была начата интенсивная дезинтоксикационная терапия, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области 12 января, прокуратурой города Жанаозен направлено требование в департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности области о проведении неотложных проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.